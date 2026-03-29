Negli ultimi anni, il modo di concepire il benessere è cambiato. Mentre in passato si associava a brevi pause o momenti isolati, ora molte persone cercano di integrare pratiche di cura personale nella routine quotidiana. Questa trasformazione si riflette in una crescente attenzione a attività dedicate al rilassamento e alla salute, che vengono inserite regolarmente nella vita di tutti i giorni.

Dal retreat immersivo alla membership continuativa, sempre più strutture puntano su esperienze che uniscono corpo e mente fuori dalla logica occasionale. Negli ultimi anni il concetto di benessere ha iniziato a cambiare forma. Se prima si pensava che il concetto stesso significasse ritagliarsi qualche momento ogni tanto, magari durante una vacanza o nei weekend, oggi sempre più persone stanno cercando di inserirlo in modo più costante nella propria quotidianità. Una trasformazione che passa anche da piccoli gesti: muoversi di più, rallentare quando serve, trovare spazi – anche brevi – in cui staccare davvero. I dati, in fondo, lo confermano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica almeno 150 minuti di attività fisica a settimana come base per mantenersi in salute, a cui si aggiungono esercizi di rafforzamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Tra retreat e routine: il nuovo volto del benessere

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