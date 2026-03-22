A fine marzo si torna a parlare di pensioni, ma questa volta l’attenzione non è solo sugli accrediti. Si discute anche delle trattenute e dei recuperi imposti dall’Inps, che interessano le somme erogate ai pensionati. Le modifiche riguardano le modalità di pagamento e le eventuali trattenute sulle pensioni di aprile, senza che siano coinvolti aspetti politici o motivazioni dietro i provvedimenti.

La fine di marzo riporta al centro dell’attenzione il tema delle pensioni, ma questa volta il punto non è soltanto la data dell’accredito. Per molti pensionati, infatti, il nuovo cedolino potrebbe segnare una differenza concreta rispetto a quello incassato in questo mese. Il pagamento partirà da mercoledì 1° aprile 2026 e, sul piano del calendario, non sono previsti rinvii. La mensilità si apre infatti in un giorno utile per le operazioni bancarie, senza l’effetto di festività o chiusure che possano spostare la tabella di marcia. Il vero tema, però, resta un altro: capire perché l’assegno possa cambiare, e in alcuni casi ridursi, nonostante gli adeguamenti entrati in vigore negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensioni di aprile: cosa cambia tra accrediti, trattenute e recuperi Inps

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