Un ex senatore leghista è stato vittima di una rapina nella sua abitazione. Secondo quanto riferiscono, i rapinatori gli hanno puntato una pistola in faccia, colpendo anche la moglie. L’uomo ha riferito di avere un forte dolore alla schiena e di non riuscire a camminare, oltre ad avere un occhio nero a causa dei pugni ricevuti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

“Ho un mal di schiena tremendo, non riesco a camminare. Mi hanno riempito di pugni, ho un occhio nero “. È il racconto a Repubblica dell’ ex senatore leghista Alberto Filippi. Il 60enne torna a parlare della rapina e del sequestro subito nella sua villa di Arcugnano, sulle colline di Vicenza. Un’ora di minacce e violenze a lui e alla sua famiglia concluse quando i quattro malviventi se ne sono andati portando via orologi di lusso, borse firmate e pellicce. Secondo Filippi il valore del bottino ammonta a circa tre milioni di euro. L’ex senatore ha raccontato di essere tornato verso sera da un evento elettorale. Una volta arrivato ha chiamato la moglie dicendole di “ staccare l’allarme ” per entrare nel garage a bordo della sua Lamborghini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina all’ex senatore leghista Filippi. Il racconto: “Mi hanno puntato una pistola in faccia. Hanno colpito anche mia moglie”

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