Erica Carroccia | l’addio alla giovane mamma Lutto cittadino nel giorno dei funerali
A Sonnino si svolgono i funerali di Erica Carroccia, una giovane madre deceduta la settimana scorsa poco dopo aver dato alla luce i suoi due gemellini. La comunità si ferma per ricordarla, e viene osservato un lutto cittadino nel giorno delle esequie. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, che si sono uniti nel cordoglio per la perdita della giovane donna. La salma è stata accompagnata al cimitero in un clima di tristezza condivisa.
Sonnino si ferma per Erica Carroccia, la giovane mamma morta la scorsa settimana dopo aver dato alla luce i suoi due gemellini. Oggi, mercoledì 20 maggio, è il giorno dell’ultimo saluto alla donna deceduta a soli 31 anni all'ospedale Isola Tiberina di Roma.I funerali saranno celebrati nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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