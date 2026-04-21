Omicidio del personal trainer | a Foggia lutto cittadino nel giorno dei funerali

A Foggia si tiene oggi il lutto cittadino in occasione dei funerali di Dino Carta, il personal trainer assassinato lo scorso lunedì 13 aprile in via Caracciolo. La vittima stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito. La città si ferma per ricordare l'uomo, che ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha suscitato grande mobilitazione tra i residenti e le autorità locali.

Foggia si ferma in memoria di Dino Carta, il personal trainer ucciso lo scorso lunedì 13 aprile in via Caracciolo, a pochi passi da casa sua, mentre portava a spasso il cane. La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 23 aprile in occasione dei funerali di Dino Carta che si svolgeranno alle 10 presso la parrocchia del SS Salvatore. Lutto cittadino Nel corso della giornata di lutto cittadino le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta; il Gonfalone della Città parteciperà alla cerimonia funebre; sarà osservato un minuto di raccoglimento nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni consiliari; analoghi momenti di raccoglimento potranno essere organizzati, in autonomia, nei luoghi di lavoro e nelle scuole.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio del personal trainer: a Foggia lutto cittadino nel giorno dei funerali Notizie correlate Foggia si ferma per Dino Carta: lutto cittadino e bandiere a mezz'asta il giorno dei funeraliIn occasione dei funerali di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso lo scorso 13 aprile, che si terranno nella giornata di giovedì 23... Leggi anche: Vitulano piange Andrea: lutto cittadino nel giorno dei funerali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio personal trainer a Foggia, sotto analisi le telecamere e fissata l'autopsia; Omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia: ecco le immagini del presunto killer ripreso in monopattino; Foggia, l''audio dell'omicidio del personal trainer Dino Carta: Oh, che fai mi spari?; Il personal trainer ucciso a Foggia: cosa sappiamo finora. Home // Cronaca // Omicidio del personal trainer a Foggia: quattro colpi alle spalle, nessuna colluttazioneFOGGIA – Quattro colpi di pistola di piccolo calibro, esplosi a distanza ravvicinata e alle spalle, senza alcun segno di colluttazione. Sono questi i primi elementi emersi dall’autopsia sul corpo di D ... statoquotidiano.it Foggia chiede verità e giustizia sull’omicidio del personal trainerFoggia chiede giustizia per la morte di Dino Carta, il personal trainer ucciso sotto casa una settimana fa. In attesa dell’esito dell’autopsia, questa sera corteo di solidarietà. trmtv.it Ci sarà un processo d'Appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex, Costantino Bonaiuti, ingegnere di sessantatre anni, fuori da un ristorante a Roma. I giudici della prima sezione pe - facebook.com facebook Omicidio a Vasto, arrestato il padre del 21enne ucciso x.com