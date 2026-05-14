Erica Carroccia muore dopo aver partorito i suoi due gemellini Sonnino piange la giovane mamma
Una giovane madre è deceduta poco dopo aver dato alla luce due gemelli, suscitando dolore nella comunità di Sonnino e nella provincia di Latina. La donna si trovava in ospedale al momento del parto e non ce l'ha fatta a sopravvivere. La notizia ha attirato l’attenzione di residenti e autorità locali, che si sono riuniti per esprimere cordoglio. Le circostanze precise della morte sono al momento al vaglio degli inquirenti.
Una tragedia ha colpito la comunità di Sonnino e quella dell’intera provincia di Latina. Una giovane mamma è morta poco dopo aver dato alla luce i suoi due gemellini. La notizia della scomparsa di Erica Carroccia, maestra molto conosciuta e stimata, si è sparsa nel centro pontino nel pomeriggio.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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