Erica Carroccia muore dopo aver partorito i suoi due gemellini Sonnino piange la giovane mamma

Una giovane madre è deceduta poco dopo aver dato alla luce due gemelli, suscitando dolore nella comunità di Sonnino e nella provincia di Latina. La donna si trovava in ospedale al momento del parto e non ce l'ha fatta a sopravvivere. La notizia ha attirato l’attenzione di residenti e autorità locali, che si sono riuniti per esprimere cordoglio. Le circostanze precise della morte sono al momento al vaglio degli inquirenti.

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