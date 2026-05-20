Era il terrore delle passanti Due colpi in un giorno | arrestata rapinatrice violenta

In pieno centro a Terni, una donna di 27 anni è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver messo a segno due rapine in poche ore. La donna, disoccupata e già conosciuta alle forze dell'ordine, è considerata responsabile di aver minacciato e rapinato alcune passanti durante la mattinata. La polizia ha intercettato e fermato la sospettata poco dopo gli episodi, portandola in caserma. L'operazione ha portato alla sua immediata cattura e al sequestro degli oggetti usati durante le rapine.

Terni, 20 maggio 2026 - Mattinata di tensione in pieno centro a Terni, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una donna italiana di 27 anni, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine. Le accuse formulate a suo carico sono di furto aggravato, tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Le vittime. I fatti si sono verificati lo scorso 7 maggio, intorno alle 9, nella centralissima via Mancini. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna ha agito in una rapida escalation di violenza nel giro di pochissimi minuti. Il primo obiettivo è stato una professionista cinquantenne del posto: l'arrestata ha tentato di strapparle la borsa e, a seguito della resistenza opposta dalla vittima per impedire il furto, quest'ultima è rovinata a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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