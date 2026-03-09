Terrore a casa della cantante colpi di arma da fuoco dall’esterno | lei era nell’abitazione

Momenti di paura si sono vissuti in un quartiere residenziale quando diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione di una cantante nota. La donna si trovava all’interno della casa al momento degli spari, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Momenti di paura e tensione hanno scosso la tranquillità di un quartiere residenziale quando diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione di una famosa cantante internazionale. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media, generando preoccupazione tra i residenti della zona e tra i fan dell’artista coinvolta. >> Imbarazzo in diretta: Fabio Fazio becca Luciana Littizzetto così. E lei. Cosa stava facendo Secondo le prime ricostruzioni, una donna armata avrebbe aperto il fuoco contro la proprietà utilizzando un fucile semiautomatico AR-15. In totale sarebbero stati esplosi circa dieci colpi, alcuni dei quali hanno raggiunto direttamente l’abitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

