Bologna terrore in via dell' Indipendenza | minaccia i passanti col bastone e ferisce due carabinieri

A Bologna, in via dell'Indipendenza, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver minacciato i passanti con un bastone e aver ferito due carabinieri intervenuti. L’uomo, proveniente da Varese, è stato fermato con l’accusa di resistenza e lesioni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto dopo le segnalazioni di comportamenti aggressivi e minacce da parte dell’uomo.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale in Via dell’Indipendenza a Bologna, dove un uomo di 38 anni è stato fermato dopo aver minacciato i clienti di un locale con un bastone. L’uomo, originario di Varese, è stato bloccato mentre tentava di entrare in una tabaccheria, dopo aver continuato a inveire e sputare contro i passanti. I due militari intervenuti sono rimasti feriti durante l’operazione. Intervento dei Carabinieri in centro città Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel cuore di Bologna, precisamente in Via dell’Indipendenza. I militari del Nucleo Radiomobile sono stati allertati per la presenza di un uomo che, armato di bastone, stava spaventando e minacciando i clienti di un locale della zona.🔗 Leggi su Virgilio.it

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