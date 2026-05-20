Epidemia Ebola la mossa dell’Italia | il Ministero della Salute attiva una sorveglianza speciale

Il Ministero della Salute italiano ha deciso di attivare una sorveglianza speciale in risposta all’epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che i casi confermati sono 136, mentre i sospetti arrivano a 543. La diffusione del virus avviene con un ritmo crescente e le autorità italiane hanno preso questa misura per monitorare possibili ingressi di persone provenienti dall’area interessata.

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