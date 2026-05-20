Epidemia Ebola la mossa dell’Italia | il Ministero della Salute attiva una sorveglianza speciale
Il Ministero della Salute italiano ha deciso di attivare una sorveglianza speciale in risposta all’epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che i casi confermati sono 136, mentre i sospetti arrivano a 543. La diffusione del virus avviene con un ritmo crescente e le autorità italiane hanno preso questa misura per monitorare possibili ingressi di persone provenienti dall’area interessata.
Avanza velocemente l’ epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli ultimi dati aggiornati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si parla di 136 morti e di altri 543 casi sospetti. Per questo l’ente ha convocato il comitato di emergenza per far fronte a quella che è stata definita una “emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale”, ovvero il secondo livello di allerta più alto. Anche in Italia ci si muove con l’ attivazione della sorveglianza sanitaria per il personale impiegato nelle zone del focolaio del virus. Il Ministro della Salute in una circolare fa riferimento all’evento epidemico come potenzialmente grave per via della mancanza di terapie o vaccini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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