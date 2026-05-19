Ebola l’epidemia si espande ancora | 118 morti L’Oms riunisce il comitato di emergenza Trump | Il virus per ora è in Africa

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’epidemia di Ebola continua a diffondersi, con il numero di decessi che ha raggiunto le 118 vittime. L’Organizzazione mondiale della sanità ha convocato un comitato di emergenza per valutare la situazione e coordinare gli interventi. Secondo le autorità, il virus al momento rimane circoscritto principalmente all’Africa, anche se alcuni esperti temono che i dati ufficiali possano sottostimare la reale portata dell’epidemia. La diffusione del contagio resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie internazionali.

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Roma, 19 maggio 2026 – Si espande l’ epidemia di Ebola, con i dati ufficiali che secondo gli esperti dell’Oms potrebbero raccontare solo in modo parziale la reale portato del contagio. Intanto sono saliti ad almeno 118 i decessi segnalati nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti, secondo quanto riferito dalle autorità locali e riportato dalla Bbc. Oltre ad aggiornare il bilancio delle vittime, un portavoce del governo della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Anche in Uganda si registrano due casi confermati e un decesso, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ebola, l’epidemia si espande ancora: 118 morti. L’Oms riunisce il comitato di emergenza. Trump: “Il virus per ora è in Africa”
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