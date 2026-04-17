Crisi energetica bozza UE | riduzione dei consumi soprattutto riscaldamento e trasporti

L’Unione Europea ha presentato una bozza di misure per affrontare la crisi energetica, che include l’obbligo di almeno un giorno di telelavoro a settimana e la riduzione dei consumi di riscaldamento e trasporti. Tra le proposte ci sono anche tariffe scontate sui trasporti pubblici e voucher energetici destinati alle famiglie in difficoltà. Queste iniziative mirano a contenere il consumo di energia e sostenere le persone più vulnerabili.

BRUXELLES, 17 APR – Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Sono alcune delle misure che la Commissione europea raccomanda ai Paesi membri nella bozza del piano ‘Accelerate Eu’, atteso il 22 aprile, per fronteggiare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Il pacchetto punta alla riduzione volontaria dei consumi, soprattutto in riscaldamento e trasporti. Tra le indicazioni: limitare l’uso di energia in casa, evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta, insieme a incentivi per la mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crisi energetica, bozza UE: riduzione dei consumi, soprattutto riscaldamento e trasporti Amiral Cihat Yayc’dan yeni uyar: Kapanma Hürmüz’le kalmaz Notizie correlate Crisi energetica, il piano della Ue per ridurre i consumi: abbassare i limiti di velocità e smart workingC'è la firma di Dan Jørgensen, commissario europeo all'Energia, sul monito lanciato dall'Ue a proposito della crisi energetica causata... "Possibile 200$ a barile, l'Ue consideri la riduzione dei consumi". L'allarme dell'esperto(Adnkronos) - La minaccia iraniana di portare il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile "è più realistica delle assicurazioni" offerte da Usa,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bozza Ue, verso proposta per ridurre le tasse sull'elettricità: cosa sappiamo; Petrolio e gas, l’Ue teme uno shock prolungato dell’offerta; L'Ue vuole ridurre le bollette tagliando tasse e costi di rete; Guerra in Medio Oriente, UE spinge sull'addio alle fonti fossili. Smart working obbligatorio e stop alle auto. Cosa prevede la bozza del piano Ue contro la crisi energeticaLe raccomandazioni dell’Europa agli Stati membri: riduzione dei riscaldamenti, giornate senza auto e incentivi al trasporto pubblico. Il piano sarà presentato il 22 aprile. Occhi puntati su Hormuz ... msn.com Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misure ... tg24.sky.it Commissione #Ue, le proposte per fronteggiare la crisi energetica: "Telelavoro e..." x.com Nonostante la parziale tregua tra Stati Uniti e Iran, la crisi energetica determinata dalla situazione internazionale non accenna a placarsi, anzi. Secondo la maggior parte degli analisti ci vorranno mesi, se non anni, per tornare a un livello di produzione e di co facebook