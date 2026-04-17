Crisi energetica bozza UE | riduzione dei consumi soprattutto riscaldamento e trasporti

Da imolaoggi.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha presentato una bozza di misure per affrontare la crisi energetica, che include l’obbligo di almeno un giorno di telelavoro a settimana e la riduzione dei consumi di riscaldamento e trasporti. Tra le proposte ci sono anche tariffe scontate sui trasporti pubblici e voucher energetici destinati alle famiglie in difficoltà. Queste iniziative mirano a contenere il consumo di energia e sostenere le persone più vulnerabili.

BRUXELLES, 17 APR – Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Sono alcune delle misure che la Commissione europea raccomanda ai Paesi membri nella bozza del piano ‘Accelerate Eu’, atteso il 22 aprile, per fronteggiare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Il pacchetto punta alla riduzione volontaria dei consumi, soprattutto in riscaldamento e trasporti. Tra le indicazioni: limitare l’uso di energia in casa, evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta, insieme a incentivi per la mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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