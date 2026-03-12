Possibile 200$ a barile l' Ue consideri la riduzione dei consumi L' allarme dell' esperto

Un esperto avverte che la minaccia iraniana di far salire il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile è più credibile delle rassicurazioni di Stati Uniti, Unione Europea e Agenzia internazionale dell'energia. Secondo quanto riferito, l'UE sta considerando la riduzione dei consumi di petrolio come risposta possibile a questa situazione. La questione riguarda le tensioni nel mercato energetico globale e le possibili ripercussioni sui prezzi.

(Adnkronos) - La minaccia iraniana di portare il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile "è più realistica delle assicurazioni" offerte da Usa, Ue e Agenzia internazionale dell'energia (Iea)". Lo dice all'Adnkronos Francesco Sassi, professore in geopolitica dell'energia all'Università di Oslo e autore della newsletter Energy Geopolitics & Statecraft, sottolineando che il prezzo è salito per due giorni consecutivi e si è avvicinato ai 100 dollari al barile nonostante i trentadue Paesi membri dell'Agenzia abbiano promesso il più grande rilascio di riserve strategiche petrolifere mai avvenuto. La mossa Iea, "francamente, è un buco nell'acqua", rileva l'esperto, spiegando che avrebbe "sicuramente" un impatto sui mercati se il conflitto dovesse terminare tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

