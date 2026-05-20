Energia russa | l’UE spende 1,7 miliardi in aprile nonostante le sanzioni
A aprile, l’Unione Europea ha speso circa 1,7 miliardi di euro per l’acquisto di energia proveniente dalla Russia, nonostante le sanzioni imposte. Le autorità europee stanno cercando di capire come alcuni prodotti raffinati russi continuino a entrare nel mercato turco, aggirando le restrizioni. Nel frattempo, alcuni Paesi europei hanno aumentato le importazioni di gas russo, sfidando le misure restrittive e mantenendo un flusso costante di energia dalla Russia.
? Domande chiave Come fanno i prodotti raffinati in Turchia a aggirare le sanzioni?. Quali Paesi europei stanno aumentando gli acquisti di gas russo?. Perché l'aumento dei prezzi compensa il calo dei volumi esportati?. Come influisce la triangolazione tramite paesi terzi sulle entrate del Cremlino?.? In Breve Francia guida acquisti con 413 milioni di euro in gas naturale liquefatto ad aprile.. Spagna riduce importazioni oltre il 50% mentre Ungheria spende 380 milioni di euro.. Paesi terzi esportano 760 milioni di euro di prodotti raffinati da greggio russo.. Il gas rappresenta il 59% della spesa europea con un miliardo di euro.. L’Unione europea ha destinato circa 1,7 miliardi di euro per l’acquisto di petrolio e gas russi durante il mese di aprile, alimentando indirettamente le casse del Cremlino nonostante le sanzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
2x Refineries Close, Economy Suffering | Ukraine War News Update 20260422
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