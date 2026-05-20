Energia russa | l’UE spende 1,7 miliardi in aprile nonostante le sanzioni

A aprile, l’Unione Europea ha speso circa 1,7 miliardi di euro per l’acquisto di energia proveniente dalla Russia, nonostante le sanzioni imposte. Le autorità europee stanno cercando di capire come alcuni prodotti raffinati russi continuino a entrare nel mercato turco, aggirando le restrizioni. Nel frattempo, alcuni Paesi europei hanno aumentato le importazioni di gas russo, sfidando le misure restrittive e mantenendo un flusso costante di energia dalla Russia.

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