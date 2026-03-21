Energia l’Italia spende 48 miliardi per aiutare attività dannose per l’ambiente

L’Italia investe più di 48 miliardi di euro in sussidi che, secondo un rapporto di Legambiente, risultano dannosi per l’ambiente. La cifra rappresenta una parte significativa delle risorse pubbliche destinate a settori che contribuiscono all’inquinamento e alla degradazione ambientale. Il rapporto analizza come questi fondi siano distribuiti e quali attività ricevano il sostegno.

L’Italia spende oltre 48 miliardi di euro in sussidi dannosi per l’ambiente. E’ il dato che emerge dal rapporto ad hoc messo a punto da Legambiente. Si tratta fondamentalmente di aiuti per attività legate alle fonti fossili. Basta fossili, scegliere rinnovabili. L’associazione – che presenta oggi la nuova edizione dell’analisi – mette in evidenza come da un lato “i conflitti mondiali in corso” rivelino “ l’urgenza di abbandonare le fossili e di puntare sulle energie rinnovabili e sull’ efficienza energetica ” dall’altro come “l’Italia continui a scegliere la strada sbagliata”. In 15 anni 436 miliardi. Nel 2024 il governo – dice Legambiente –... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Energia, l’Italia spende 48 miliardi per aiutare attività dannose per l’ambiente Articoli correlati Nuovi corazzati Leonardo e Rheinmetall, l’Italia spende 23 miliardi per la guerraLRMV, la joint venture italo-tedesca, ha consegnato i primi quattro corazzati per la fanteria Lynx. Energia, Sanchez: "Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora: Italia ne spende oltre 100"Home > Esteri > Energia, Sanchez: "Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora: Italia ne spende oltre 100" Il primo ministro... Tutti gli aggiornamenti su Energia l'Italia spende 48 miliardi per... Temi più discussi: L’Italia spende 48 miliardi in sussidi ambientalmente dannosi; Energia: l’Italia spende 48 miliardi per aiutare attività dannose per l’ambiente; UE, il Consiglio alle prese col futuro dell’energia; L’Italia spende solo il 9% dei proventi delle aste ETS per la transizione energetica. Energia, Sanchez: Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora: Italia ne spende oltre 100Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in un punto stampa a margine del Consiglio ... msn.com Tg Green 19 marzo – Sui tetti di Roma c'è una miniera di energia solareI tetti di Roma come spazio per produrre energia solare fotovoltaica, l'Italia che spende oltre 48 miliardi di euro in sussidi dannosi per l'ambiente, il ... lapresse.it #Iran Gli #StatiUniti e #Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di #Natanz, ha dichiarato l'organizzazione per l'energia atomica della repubblica islamica. "A seguito dei criminali attacchi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista usurpatore co facebook L'Europa sarà costretta a tornare all'energia nucleare x.com