L’influencer russa che tagliava le borse di Chanel contro le sanzioni Ue ora attacca Putin | La gente ha paura di te – Il video

Un video pubblicato di recente su Instagram mostra un’influencer russa che, dopo essersi confrontata con le sanzioni dell’Unione europea, si rivolge direttamente a Vladimir Putin. Nell’immagine, l’influencer critica le misure economiche e sociali imposte, e nel suo messaggio si rivolge al presidente russo dicendo che la popolazione ha paura di lui. La donna aveva precedentemente attirato l’attenzione tagliando le borse di Chanel.

«Vladimir Vladimirovich, la gente ha paura di te». Con queste parole, rivolte direttamente a Putin, si apre un video pubblicato nei giorni scorsi su Instagram dall’influencer russa Victoria Bonya. Non proprio una dissidente, ma una beauty influencer con oltre 13 milioni di follower, nota in patria per la sua linea di prodotti e, all’estero, per aver tagliato nel 2022 le borse Chanel in segno di protesta contro le sanzioni Ue per l’invasione dell’Ucraina. Residente nel Principato di Monaco, è diventata popolare in Russia anche grazie alla partecipazione alla versione locale del Grande Fratello. Questa volta, però, nessun consiglio (video) su creme o cosmetici.🔗 Leggi su Open.online

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