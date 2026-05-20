Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,123 € kWh – 20 Maggio 2026

Da quifinanza.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi, 20 maggio 2026, a 0,123 euro per kilowattora, equivalenti a 123,03 euro per megavettoreora. Rispetto alle settimane precedenti, si osserva una diminuzione rispetto ai valori registrati in passato. Questa variazione riguarda il prezzo all’ingrosso dell’energia, noto anche come PUN, che rappresenta il costo di riferimento nel mercato. La fluttuazione dei prezzi si verifica quotidianamente e riflette le condizioni di domanda e offerta nel settore.

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Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 20 Maggio 2026, un valore di 0,123 €kWh (123,03 €MWh). Si tratta di un calo del 7,5% rispetto alla giornata precedente, confermando una fase di leggera flessione dopo i picchi raggiunti nelle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,123 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,118 €kWh, segnalando una lieve crescita su base mensile (+4,2%). Nel mercato libero, il prezzo PUN rappresenta la base di riferimento per le offerte variabili proposte dai fornitori. Tuttavia, il costo finale in bolletta per il consumatore include anche oneri di sistema, trasporto, accise e IVA, che possono incidere in modo significativo sul prezzo complessivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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