Energia Crosetto | L’ Europa conceda di uscire dal Patto di stabilità per proteggere imprese e cittadini
Il ministro dell’industria ha chiesto all’Europa di permettere agli Stati membri di uscire temporaneamente dal Patto di stabilità, allo scopo di sostenere le imprese e i cittadini. La questione si inserisce in un quadro più ampio che comprende le tensioni tra Italia e Israele, con una condanna formale di un episodio avvenuto sul territorio israeliano. Sul fronte energetico, si discute delle strategie di approvvigionamento, mentre i rapporti con l’Unione Europea e le misure di difesa restano al centro del dibattito politico.
L’atteggiamento vergognoso di Ben Gvir, l’immediata risposta italiana, i rapporti con Israele, economia, energia, Ue, difesa. Un questione time denso di temi per il ministro Crosetto alla Camera, mentre tiene banco l’umiliazione inflitta agli attivisti della Flotilla da parte del ministro israeliano. “La cosa principale è dire che non accettiamo gesti come quelli che abbiamo visto, e che è meglio che i cittadini, noi ci occupiamo degli italiani: rientrino il prima possibile rispettando la loro stessa regola che prevede che entro 24 ore devono tornare: ci auguriamo intanto questo e poi dopo tutto quello che dovrà essere fatto lo faremo”. Lo dice il ministro della Difesa commentando il video e l’ipotesi di eventuali sanzioni a Israele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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