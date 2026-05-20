Energia Crosetto | L’ Europa conceda di uscire dal Patto di stabilità per proteggere imprese e cittadini

Il ministro dell’industria ha chiesto all’Europa di permettere agli Stati membri di uscire temporaneamente dal Patto di stabilità, allo scopo di sostenere le imprese e i cittadini. La questione si inserisce in un quadro più ampio che comprende le tensioni tra Italia e Israele, con una condanna formale di un episodio avvenuto sul territorio israeliano. Sul fronte energetico, si discute delle strategie di approvvigionamento, mentre i rapporti con l’Unione Europea e le misure di difesa restano al centro del dibattito politico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui