Il ministro degli Esteri ha dichiarato che non si intende procedere con un'uscita unilaterale dal Patto di Stabilità, ribadendo la posizione di mantenere gli impegni europei. Ha inoltre espresso apertura a adottare misure temporanee nel settore energetico, ma solo in modo limitato e specifico. La discussione si concentra sulla possibilità di interventi mirati e temporanei, evitando cambiamenti strutturali a lungo termine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi mirati sì, ma solo a tempo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la sua posizione sulla gestione delle spese legate alla crisi energetica, sottolineando che è possibile escludere temporaneamente dal Patto di Stabilità i costi connessi alle tensioni nello Stretto di Hormuz, in particolare quelli relativi all’energia. Tuttavia, ha precisato che qualsiasi deroga deve avere una durata limitata e ben definita. Netta contrarietà a un’uscita unilaterale. Tajani ha espresso una posizione molto chiara sul tema delle regole europee: è “assolutamente contrario” a qualsiasi ipotesi di uscita unilaterale dal Patto di Stabilità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tajani: no a un’uscita unilaterale dal Patto di Stabilità, apertura su misure temporanee per l’energia

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