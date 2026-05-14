Milano immobiliare | l’offerta luxury vola a 8,74 miliardi di euro
Il mercato immobiliare di lusso a Milano ha raggiunto un valore complessivo di 8,74 miliardi di euro, registrando un incremento del 53% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dell’offerta riguarda appartamenti, che costituiscono il 99% delle proprietà disponibili in questa fascia di mercato. Restano da capire come il settore possa gestire un aumento così importante della superficie disponibile e quali siano le caratteristiche principali degli immobili di alta gamma nel capoluogo.
? Punti chiave Come può il mercato assorbire un aumento del 53% della superficie?. Perché gli appartamenti dominano il 99% dell'offerta di lusso milanese?. Quanto tempo serve oggi per vendere un immobile di pregio?. Perché la domanda di lusso è tornata a crescere nel 2025?.? In Breve Offerta immobiliare cresciuta del 64% dal 2020 con 5.961 annunci attivi nel 2025.. Superficie totale disponibile salita del 53% raggiungendo i 907mila metri quadrati.. Prevalenza netta di appartamenti urbani con quota del 99% sul mercato luxury.. Tempi di vendita scesi a 3,7 mesi contro i 4,3 mesi del 2020..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Milano capitale dell'immobiliare di lusso, in città 9 miliardi di euro in case di pregio: il reportMilano si conferma il principale mercato dell'immobiliare di lusso a Milano, con un valore complessivo degli immobili pari a quasi 9 miliardi di...
Fincantieri vola: ordini record a 74 miliardi nel primo trimestre? Domande chiave Come può il settore Underwater registrare una crescita del 43%? Perché i ricavi del trimestre sembrano calare nonostante gli ordini...
#MercatoImmobiliare - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia continua a crescere, senza rallentare. La domanda segna un +22%, mentre l’offerta aumenta del +23% rispetto al 2024. Gli immobili di pregio rappresentano oggi il 4% dello stock totale, in aumento dal 2,6% de facebook
Milano capitale dell'immobiliare di lusso, in città 9 miliardi di euro in case di pregio: il reportDall'analisi di Immobiliare.it emerge il dominio assoluto del capoluogo lombardo: stock in crescita del 64% e vendite sempre più rapide, ecco i quartieri e i numeri del mercato ... milanotoday.it
Immobili, a Bologna, Firenze e Milano aumentano le case in vendita. Nel resto del Paese lo stock diminuisceSecondo i dati di Idealista i grandi mercati resistono rispetto a una generale diminuzione dell’offerta di immobili residenziali ... milanofinanza.it