Milano immobiliare | l’offerta luxury vola a 8,74 miliardi di euro

Il mercato immobiliare di lusso a Milano ha raggiunto un valore complessivo di 8,74 miliardi di euro, registrando un incremento del 53% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dell’offerta riguarda appartamenti, che costituiscono il 99% delle proprietà disponibili in questa fascia di mercato. Restano da capire come il settore possa gestire un aumento così importante della superficie disponibile e quali siano le caratteristiche principali degli immobili di alta gamma nel capoluogo.

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