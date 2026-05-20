Emozioni indescrivibili | Corvi si racconta all’inaugurazione del Parma Club a lui dedicato
Nella cornice dell’Oasi Valserena, è stato inaugurato un nuovo Parma Club dedicato a Edoardo Corvi, figura nota della squadra. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi tifosi che hanno espresso entusiasmo con applausi e manifestazioni di affetto. La serata si è svolta tra momenti di emozione e orgoglio per la tifoseria gialloblù, celebrando un personaggio che rappresenta una parte importante della storia recente del club.
Una serata speciale, tra applausi, affetto e orgoglio gialloblù. All’Oasi Valserena è stato inaugurato il Parma Club dedicato a Edoardo Corvi, uno dei volti simbolo della stagione crociata. Il giovane portiere ha incontrato tifosi e sostenitori, raccontando emozioni, difficoltà e momenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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