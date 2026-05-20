Emozioni indescrivibili | Corvi si racconta all’inaugurazione del Parma Club a lui dedicato

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cornice dell’Oasi Valserena, è stato inaugurato un nuovo Parma Club dedicato a Edoardo Corvi, figura nota della squadra. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi tifosi che hanno espresso entusiasmo con applausi e manifestazioni di affetto. La serata si è svolta tra momenti di emozione e orgoglio per la tifoseria gialloblù, celebrando un personaggio che rappresenta una parte importante della storia recente del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una serata speciale, tra applausi, affetto e orgoglio gialloblù. All’Oasi Valserena è stato inaugurato il Parma Club dedicato a Edoardo Corvi, uno dei volti simbolo della stagione crociata. Il giovane portiere ha incontrato tifosi e sostenitori, raccontando emozioni, difficoltà e momenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Video ? Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Inaugurazione del murales dedicato alle 'Fabbrichine' a PisaSabato 9 maggio, a partire dalle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione del murales dedicato alla “Fabbrichine” realizzato nel piazzale antistante alla...

LIVE Alle 15 Fiorentina-Parma: Kean in tribuna, Piccoli dal 1'. Cuesta dà fiducia a Corvi(4-4-2) Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Cremaschi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Pellegrino.

parma club emozioni indescrivibili corvi siIl primo Parma Club per Edoardo Corvi, l'abbraccio dei tifosi al giocatore: Ci sono stati tanti momenti quest’anno che porterò per sempre con me - VideointervistaÈ stato inaugurato all’Oasi Valserena di Lesignano Bagni il primo Parma Club dedicato al portiere del Parma (e di Parma) Edoardo Corvi. L’iniziativa, con apericena, ha riunito tifosi, amici e curiosi ... gazzettadiparma.it

parma club emozioni indescrivibili corvi siEmozioni indescrivibili: Corvi si racconta all’inaugurazione del Parma Club a lui dedicatoAll’Oasi Valserena il portiere del Parma ripercorre una stagione da protagonista tra salvezza, crescita personale e futuro ancora tutto da scrivere. Se confermo Cuesta? Sì ... parmatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web