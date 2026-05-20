Emozioni indescrivibili | Corvi si racconta all’inaugurazione del Parma Club a lui dedicato

Nella cornice dell’Oasi Valserena, è stato inaugurato un nuovo Parma Club dedicato a Edoardo Corvi, figura nota della squadra. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi tifosi che hanno espresso entusiasmo con applausi e manifestazioni di affetto. La serata si è svolta tra momenti di emozione e orgoglio per la tifoseria gialloblù, celebrando un personaggio che rappresenta una parte importante della storia recente del club.

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