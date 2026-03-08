LIVE Alle 15 Fiorentina-Parma | Kean in tribuna Piccoli dal 1' Cuesta dà fiducia a Corvi

Alle 15 si gioca la partita tra Fiorentina e Parma allo stadio Franchi. Kean è in tribuna, mentre Piccoli parte titolare. Cuesta ha deciso di affidarsi a Corvi, lasciando fuori alcuni giocatori. I viola cercano una vittoria per mantenere le speranze di classifica, mentre gli emiliani cercano punti importanti per la salvezza. La sfida si presenta decisiva per entrambe le squadre.

(4-4-2) Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Cremaschi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Pellegrino. All: Cuesta (4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All: Vanoli (4-3-2-1) Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Ordonez, Sorensen; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino. All: Cuesta (4-1-4-1) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All: Vanoli La Fiorentina dovrà lottare anche contro i precedenti: il Parma è infatti imbattuto in otto delle ultime nove sfide in serie A contro la viola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali / DirettaFirenze, 8 marzo 2026 – Questo Fiorentina-Parma non è (non ancora) una partita da dentro o fuori, ma poco ci manca. A partire dalle 15, viola e ducali si sfidano per tre punti molto pesanti. lanazione.it

Fiorentina-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeFIRENZE - Ormai per la Fiorentina è diventata una costante in questa stagione tormentata: ogni gara diventa cruciale, ogni sfida sa di ultima spiaggia, ogni match deve essere quello del riscatto e del ... tuttosport.com

