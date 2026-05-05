Inaugurazione del murales dedicato alle ' Fabbrichine' a Pisa

Sabato 9 maggio alle 16:00 si terrà l’inaugurazione di un murales nel piazzale davanti alla Biblioteca Franco Serantini, nella zona di La Fontina a Ghezzano, Pisa. L’opera è dedicata alle “Fabbrichine” e si trova in via Giosuè Carducci, 13. La cerimonia prevede la presenza di persone coinvolte nei lavori e si svolgerà all’aperto, in prossimità di uno dei principali punti di ritrovo della zona.

Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione del murales dedicato alla “Fabbrichine” realizzato nel piazzale antistante alla Biblioteca Franco Serantini, località La Fontina (via Giosuè Carducci, 13 – Ghezzano, PISA).Programma:Ore 16:00 Saluti istituzionali e presentazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate San Giuliano Terme, un murales per raccontare la storia delle 'Fabbrichine'SAN GIULIANO TERME (PI) – Giovedì 7 maggio alle ore 12, nel piazzale antistante la Biblioteca Franco Serantini (via Carducci 13, località La Fontina,... Leggi anche: Tour guidato dedicato al mondo del Maestro: i murales del Borgo raccontati dall'artista Agim Sulaj Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nella scuola Foscolo l'inaugurazione del murale Sguardi sul domani nell'ambito del progetto Talent Garden; Inaugurato ad Azzano Decimo il murale dedicato ad Agostino Brunetta; Il Migrant Child di Bansky riappare all'Arsenale per l'inaugurazione della Biennale; Alex Zanardi a Budrio per l'inaugurazione del murales. Era il 2017 e parlò del suo progetto sportivo. Vimercate: 25 aprile con l’inaugurazione del murale dedicato ai martiriÈ stato ultimato negli scorsi giorni il murales dedicato ai Martiri vimercatesi realizzato dal ... msn.com Nella scuola Foscolo l'inaugurazione del murale Sguardi sul domani nell'ambito del progetto Talent GardenIl taglio del nastro dell'opera firmato dall’artista Nicola 2Neko Di Totto sulla facciata della scuola secondaria U. Foscolo di via Einaudi a Pescara è in programma mercoledì 29 aprile ... ilpescara.it RIGENERAZIONE URBANA - INAUGURAZIONE BORGO CAFASSO Sabato 9 Maggio, alle 18 l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum inaugura la terza opera pubblica nel giro di pochi giorni. Il taglio del nastro questa volta sarà a Cafasso, per la n - facebook.com facebook Siamo a #ForteMarghera (Mestre) per il primo appuntamento della #BiennaleArte2026: l’inaugurazione del Progetto Speciale con cui #TemitayoOgunbiyi, #UrielOrlow e #FabriceAragno portano in terraferma le suggestioni di #InMinorKeys – un invito al vagab x.com