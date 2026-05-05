Inaugurazione del murales dedicato alle ' Fabbrichine' a Pisa

Da pisatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio alle 16:00 si terrà l’inaugurazione di un murales nel piazzale davanti alla Biblioteca Franco Serantini, nella zona di La Fontina a Ghezzano, Pisa. L’opera è dedicata alle “Fabbrichine” e si trova in via Giosuè Carducci, 13. La cerimonia prevede la presenza di persone coinvolte nei lavori e si svolgerà all’aperto, in prossimità di uno dei principali punti di ritrovo della zona.

Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione del murales dedicato alla “Fabbrichine” realizzato nel piazzale antistante alla Biblioteca Franco Serantini, località La Fontina (via Giosuè Carducci, 13 – Ghezzano, PISA).Programma:Ore 16:00 Saluti istituzionali e presentazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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