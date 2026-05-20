Emanuele Modica l’intervista all’attore in teatro | La recitazione mi ha insegnato a fare pace con me stesso

In un’intervista, un attore ha condiviso le proprie esperienze legate alla recitazione, spiegando come questa attività lo abbia aiutato a trovare un equilibrio interiore. Ha parlato delle influenze di autori classici e della propria crescita artistica, soffermandosi sui sacrifici fatti lungo il percorso. Ha inoltre affrontato temi come l’amore, la paura di perdere se stesso e le sfide quotidiane sul palcoscenico. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla vita di chi lavora dietro le quinte di uno spettacolo teatrale.

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