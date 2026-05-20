Emanuele Modica l’intervista all’attore in teatro | La recitazione mi ha insegnato a fare pace con me stesso
In un’intervista, un attore ha condiviso le proprie esperienze legate alla recitazione, spiegando come questa attività lo abbia aiutato a trovare un equilibrio interiore. Ha parlato delle influenze di autori classici e della propria crescita artistica, soffermandosi sui sacrifici fatti lungo il percorso. Ha inoltre affrontato temi come l’amore, la paura di perdere se stesso e le sfide quotidiane sul palcoscenico. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla vita di chi lavora dietro le quinte di uno spettacolo teatrale.
Emanuele Modica ha un modo particolare di raccontarsi in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Giovane attore, non parla del suo percorso come di una scalata, non usa parole che sanno di traguardi definitivi o di arrivi. Racconta piuttosto un viaggio, con tutta la fragilità che questa parola porta con sé. Un viaggio fatto di partenze, di dubbi, di scelte che a volte costano più di quanto si immagini, di persone lasciate andare, di paure silenziose e di quella strana sensazione che accompagna chi decide di inseguire qualcosa che non può essere misurato con numeri, stipendi o certezze. Leggendolo, si ha l’impressione che la recitazione, per Emanuele Modica, non sia soltanto un mestiere o un’ambizione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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