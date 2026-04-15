Crescere significa spesso imparare a nascondersi. C’è un’età in cui si pensa che per essere accettati serva apparire forti, brillanti, pronti alla battuta, capaci di stare sempre al centro della scena. È un equilibrio fragile, soprattutto quando si è ragazzi e si ha la sensazione che mostrare una crepa equivalga a perdere qualcosa di sé. In Un anno di scuola, il nuovo film di Laura Samani ambientato nella Trieste del 2007, Pietro Giustolisi interpreta Pasini, uno dei tre amici che vedono incrinarsi il proprio equilibrio con l’arrivo di Fred, unica ragazza in una classe composta soltanto da maschi. È un personaggio che all’inizio occupa lo spazio con sicurezza, ironia e bisogno di piacere, ma che lentamente lascia emergere fragilità, smarrimento e desiderio di essere visto per quello che è davvero.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pietro Giustolisi in Un anno di scuola, intervista all'attore: “Pasini m'ha insegnato a guardare la fragilità”

Stella Wendick, intervista all'attrice di Un anno di scuola: “Fred mi ha insegnato ad avere coraggio”Ci sono incontri che arrivano nel momento giusto e finiscono per cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi.

La lettera in ricordo del professor Bechelloni: “Ci ha insegnato a guardare la realtà con occhi diversi”Pubblichiamo la lettera integrale scritta da Marco Scilla, in ricordo di Giovanni Bechelloni, professore emerito di Sociologia dei processi culturali...