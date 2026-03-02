Vincenzo Ferrera, noto per il ruolo di Beppe in Mare Fuori, ha rilasciato un’intervista in cui parla della sua esperienza nel mondo della recitazione. L’attore ha raccontato come questa professione gli abbia dato molte soddisfazioni, ma anche come abbia influito sulla sua vita personale. Tra ambizioni, rimpianti e paure, Ferrera si apre sul percorso che lo ha portato al successo.

Da giovanissimo Vincenzo Ferrera lascia Palermo. Il suo non è un gesto romantico, né una fuga avventata: è una decisione necessaria. Restare avrebbe significato accettare un contesto che non offriva spazio sufficiente, né artisticamente né interiormente. Andarsene, invece, comportava esporsi all’incertezza, affrontare la precarietà di un mestiere che non promette stabilità e che, spesso, non restituisce nulla per anni. Il percorso di Vincenzo Ferrera nasce lì, in quel distacco. Non come una corsa verso il successo, ma come un lento processo di costruzione. Decine di anni di teatro prima che il grande pubblico lo riconosca. Ruoli scelti contro la convenienza immediata, parti secondarie preferite a opportunità più visibili, una coerenza pagata con frustrazione ma ripagata nel tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vincenzo Ferrera, l’intervista al Beppe di Mare Fuori: “La recitazione mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto”

