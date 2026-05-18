Festival di Cannes 2026 | Sharon Stone regina del settimo red carpet con caschetto swept back e occhi magnetici e gli altri beauty look con i nostri voti

Al Festival di Cannes 2026, la serata si è distinta per l’eleganza delle star sul red carpet. Sharon Stone ha catturato l’attenzione con un look caratterizzato da un caschetto swept back e occhi intensi, mentre altre celebrità hanno sfoggiato diversi beauty look. Tra le presenze più attese, sono arrivate anche Charlotte Gainsbourg e Lèa Seydoux, entrambe contribuendo a creare un’atmosfera di raffinatezza e stile. La serata ha visto il ritorno di alcune delle protagoniste più amate del cinema europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui