Festival di Cannes 2026 | Sharon Stone regina del settimo red carpet con caschetto swept back e occhi magnetici e gli altri beauty look con i nostri voti
Al Festival di Cannes 2026, la serata si è distinta per l’eleganza delle star sul red carpet. Sharon Stone ha catturato l’attenzione con un look caratterizzato da un caschetto swept back e occhi intensi, mentre altre celebrità hanno sfoggiato diversi beauty look. Tra le presenze più attese, sono arrivate anche Charlotte Gainsbourg e Lèa Seydoux, entrambe contribuendo a creare un’atmosfera di raffinatezza e stile. La serata ha visto il ritorno di alcune delle protagoniste più amate del cinema europeo.
Serata di glamour e classe, grazie all'arrivo di Charlotte Gainsbourg, Sharon Stone e di nuovo Lèa Seydoux. Ecco a voi i look della settima serata che attendono i vostri voti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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