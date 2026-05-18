Festival di Cannes 2026 | Sharon Stone regina del settimo red carpet con caschetto swept back e occhi magnetici e gli altri beauty look con i nostri voti

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Cannes 2026, la serata si è distinta per l’eleganza delle star sul red carpet. Sharon Stone ha catturato l’attenzione con un look caratterizzato da un caschetto swept back e occhi intensi, mentre altre celebrità hanno sfoggiato diversi beauty look. Tra le presenze più attese, sono arrivate anche Charlotte Gainsbourg e Lèa Seydoux, entrambe contribuendo a creare un’atmosfera di raffinatezza e stile. La serata ha visto il ritorno di alcune delle protagoniste più amate del cinema europeo.

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Serata di glamour e classe, grazie all'arrivo di Charlotte Gainsbourg, Sharon Stone e di nuovo Lèa Seydoux. Ecco a voi i look della settima serata che attendono i vostri voti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Sharon Stone regina del settimo red carpet, con caschetto swept back e occhi magnetici, e gli altri beauty look con i nostri voti
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