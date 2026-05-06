David di Donatello 2026 | Bianca Balti con caschetto lucido stile garçonne e gli altri beauty look sul red carpet

Sul tappeto rosso dei David di Donatello 2026, le star si sono presentate con look diversi e curati, tra cui spicca Bianca Balti con un caschetto lucido in stile garçonne. La serata premia le eccellenze del cinema italiano e vede protagonisti diversi outfit e acconciature. Le celebrities hanno sfoggiato outfit eleganti e dettagli di stile, rendendo la serata un momento di grande attenzione per il mondo dello spettacolo e il pubblico presente.

Il glamour made in Italy arriva sul tappeto rosso per la serata che premia il meglio del cinema italiano. Ecco i beauty look più belli e i nostri voti +++dropcap Le star discendono a Roma per i David di Donatello arrivati alla 71ª edizione, il premio al cinema tutto italiano. La cerimonia di premiazione quest'anno ha come padroni di casa Flavio Insinna e Bianca Balti, la quota glamour dalla leggerezza travolgente. La modella si è rivelata una conduttrice provetta dopo la serata dei duetti a Sanremo 2026 e così ecco che la vediamo dominare con disinvoltura la scena negli studi di Cinecittà.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - David di Donatello 2026: Bianca Balti con caschetto lucido stile garçonne e gli altri beauty look sul red carpet Notizie correlate David di Donatello 2026: Bianca Balti, le coppie, le star internazionali. Ecco chi abbiamo visto sul red carpetSi è aperta la 71esima edizione degli Oscar italiani con l’immancabile tappeto rosso a Cinecittà. Leggi anche: David di Donatello 2026: tutti i look sul red carpet (quelli che ci sono piaciuti di più, ma anche gli altri) Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026: premiati Una battaglia dopo l’altra e Buen Camino. Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 è vestita di stelle: l'abito luminoso dell'ultima collezione d'Alta Moda Armani PrivéNella cinquina delle attrici protagoniste, Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 ha scelto un abito Armani Privé per la sua candidatura ne La Grazia ... vogue.it Barbara Ronchi retrò ai David di Donatello 2026 in Valentino: l'abito drapé in shantung di seta color acquamarina abbinato ai diamantiIn lizza come Miglior Attrice Protagonista per Elisa, per la serata dei premi del cinema italiano Barbara Ronchi ai David di Donatello 2026 ha scelto Valentino ... vogue.it David di Donatello 2026: Aurora Quattrocchi è la miglior attrice protagonista per Gioia Mia - facebook.com facebook Ovazione ai David di Donatello per Gianni Amelio, premio alla carriera di questa 71/a edizione. ANSA/GIUSEPPE LAMI x.com