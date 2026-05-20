Gli azionisti di Exor hanno approvato il rinnovo del mandato a favore di Elkann, che rimarrà in carica fino al 2029. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli su eventuali modifiche alle responsabilità o alle funzioni dell'amministratore. L'ente ha consolidato la sua posizione di leadership all’interno dell’azienda, che continuerà a essere guidata fino alla fine del mandato stabilito.

di Francesco Spagnolo Elkann, buone notizie per quanto riguarda Exor. Gli azionisti gli hanno rinnovato il mandato fino al 2029. Il comunicato e tutti i dettagli. L’universo finanziario della galassia Agnelli si consolida sotto il segno della continuità e della pianificazione strategica a lungo termine. Durante l’ultima Assemblea generale annuale degli azionisti di Exor N.V., riunitasi ad Amsterdam, sono state deliberate scelte cruciali per l’assetto della holding che controlla colossi del calibro della Juventus e di Stellantis. Al centro dei lavori assembleari vi è stata la riconferma della leadership apicale della società, una mossa che ribadisce la totale fiducia dei soci nella gestione portata avanti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann, rinnovato il mandato dagli azionisti Exor fino al 2029: i dettagli e il comunicato

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