Ceduta Gedi Elkann pensa ad altro | Abbiamo liquidità per un nuovo significativo investimento La lettera agli azionisti di Exor

«Stiamo aumentando la nostra liquidità disponibile per investimenti a oltre 3,5 miliardi di euro. Questo ci pone in una posizione solida per perseguire un nuovo investimento significativo, per dimensione e ambizione, analogo a quello in Philips». Lo sottolinea il ceo di Exor, John Elkann. «Stiamo semplificando il nostro portafoglio – spiega Elkann – affinando le nostre priorità e concentrandoci su società di maggiori dimensioni, dove riteniamo che Exor possa creare il maggior valore. Abbiamo firmato accordi per la dismissione delle nostre partecipazioni in Iveco Group, Gedi, Lifenet e Nuo. Queste quattro operazioni dovrebbero generare proventi per 2 miliardi di euro nel corso dell’anno, con un multiplo complessivo superiore a 1,4x sul capitale investito». 🔗 Leggi su Open.online

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