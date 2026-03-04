Gedi, controllata da Exor, ha annunciato la vendita de La Stampa al gruppo Sae. La decisione segna la fine di un'epoca di oltre cento anni di proprietà della famiglia Agnelli sulla testata. La comunicazione ufficiale fornisce dettagli sulla transizione e sui passaggi successivi. La notizia ha suscitato attenzione nel settore dei media e tra gli addetti ai lavori.

Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un’altra big di Serie A. L’indiscrezione sull’olandese Calciomercato Juve: il piano di Spalletti per l’estate. Chi è sicuro della permanenza e chi invece saluterà Torino, cosa accadrà a giugno Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Lotito durissimo: «Il tifo sciopera? E che problema c’è? Mica vi ho chiesto i soldi! Faccio un aumento di capitale e risolvo il problema» Napoli Torino secondo De Canio: «D’Aversa porterà i granata alla salvezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gedi (Exor) vende La Stampa al gruppo Sae: si chiude un secolo di era Agnelli, tutti i dettagli e il comunicato

Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae, gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni. Il comunicato ufficiale e tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae, gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni di storia.

Gedi cede La Stampa al Gruppo Sae, firmato il contratto preliminare(Adnkronos) – Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo de La Stampa.

Altri aggiornamenti su Gedi Exor vende La Stampa al gruppo Sae....

Temi più discussi: John Elkann vende La Stampa: trattativa misteriosa e giornalisti in sciopero; La Stampa sciopera: che cosa sta succedendo al gruppo Gedi; Vendita La Stampa, la Sala rossa vuole chiarezza: Elkann e Leonardis saranno convocati a Palazzo civico; Elkann vende La Stampa, finisce un'era: chi è il compratore e gli impatti su Torino, tra occupazione e indotto.

La Stampa cambia editore, Gedi vende al Gruppo SaeIl Gruppo Editoriale Gedi comunica di aver firmato un contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa alla Società Editoriale ... iltempo.it

Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae, gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni di storia. Vediamo insieme la nota ufficialeGedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae, gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni di storia. Vediamo insieme la nota ufficiale Il gruppo Gedi, controllato da Exor, e il gruppo Sae hanno firmato il cont ... juventusnews24.com

Firmato il contratto preliminare tra Sae e Gedi per la vendita del quotidiano torinese facebook

La Stampa, Gedi firma l’accordo preliminare di cessione a Sae: la finalizzazione entro giugno x.com