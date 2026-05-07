A Roma si preparano le prossime elezioni comunali del 2027, con i candidati già in campo e le alleanze che prendono forma. Tra i protagonisti, il nome di Gualtieri torna al centro del dibattito politico, sostenuto da alcuni esponenti di sinistra civica ecologista. La discussione riguarda principalmente le strategie per migliorare la gestione della città e le priorità da affrontare nel prossimo mandato.

A Roma si scaldano i motori in vista della campagna elettorale per le comunali del 2027. La lista Sinistra Civica Ecologista (Sce), che con i suoi due consiglieri in Campidoglio appoggia il sindaco Roberto Gualtieri, ha organizzato per domenica 10 maggio un evento al Monk di Casal Bertone per confermare il proprio sostegno al primo cittadino uscente, che sarà ovviamente presente. L’iniziativa è presentata come una «grande assemblea pubblica» che arriva al culmine di una serie di otto assemblee sui territori. Ne parliamo con Michela Cicculli, consigliera del gruppo all’Assemblea capitolina. Cicculli, cosa è emerso dalle assemblee che avete organizzato nei vari municipi? «Queste assemblee sono state promosse dai consiglieri di Sce nei vari municipi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roma, Cicculli (Sinistra Civica Ecologista): “Avanti con Gualtieri per una città che sappia ascoltare”

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Sinistra Civica Ecologista Roma. . A tutta cultura, a tutta Roma! Continua il percorso di partecipazione verso la grande assemblea cittadina con il Sindaco @robertogualtieri che si terrà questa domenica 10 maggio, dalle ore 10:00 al @monkroma . Ci siamo co - facebook.com facebook