Sinistra Civica Ecologista parte l' assalto al 2027 | Noi con Gualtieri senza equivoci

Tra circa un anno si terranno le prossime elezioni comunali a Roma e la coalizione di centrosinistra che sostiene l’attuale sindaco Roberto Gualtieri si prepara a presentare la propria candidatura. Tra i diversi partiti coinvolti, Sinistra Civica Ecologista ha confermato la propria presenza e sostegno aperto all’attuale amministrazione, senza lasciare spazio a dubbi o ambiguità. La formazione si schiera ufficialmente con Gualtieri per il nuovo mandato.

Tra un anno Roma torna al voto. E nella coalizione di centrosinistra che supporterà l'uscente Roberto Gualtieri, ci sarà senza alcun dubbio anche Sinistra Civica Ecologista. Il 10 maggio, al “Monk” di Casal Bertone, la realtà nata in occasione della campagna elettorale del 2021 lancerà.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Sinistra Civica Ecologista Roma. . A tutta cultura, a tutta Roma! Continua il percorso di partecipazione verso la grande assemblea cittadina con il Sindaco @robertogualtieri che si terrà questa domenica 10 maggio, dalle ore 10:00 al @monkroma . Ci siamo co - facebook.com facebook