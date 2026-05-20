Elezioni Imola 2026 | tutto quello che c' è da sapere per votare il 24 e 25 maggio

Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio 2026, circa 56.500 cittadini di Imola sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La consultazione riguarda tutte le persone che risiedono nel territorio e che sono iscritte nelle liste elettorali. Le operazioni di voto si svolgeranno in diverse sezioni distribuite sul territorio comunale, con orari stabiliti dalle autorità locali. È previsto che le urne rimangano aperte per tutta la giornata di domenica e anche nella mattinata di lunedì.

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