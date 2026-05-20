Elezioni Imola 2026 | tutto quello che c' è da sapere per votare il 24 e 25 maggio
Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio 2026, circa 56.500 cittadini di Imola sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La consultazione riguarda tutte le persone che risiedono nel territorio e che sono iscritte nelle liste elettorali. Le operazioni di voto si svolgeranno in diverse sezioni distribuite sul territorio comunale, con orari stabiliti dalle autorità locali. È previsto che le urne rimangano aperte per tutta la giornata di domenica e anche nella mattinata di lunedì.
Circa 56.500 imolesi sono chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Tra loro, 256 giovani voteranno per la prima volta dopo aver raggiunto la maggiore età, mentre 201 cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Constructive Day 2026
Sullo stesso argomento
Guida alle elezioni comunali, come votare per le circoscrizioni: tutto quello che c'è da sapereLe circoscrizioni di Reggio Calabria tornano operative dopo anni di assenza e riacquistano un ruolo centrale nella partecipazione democratica della...
Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votareL’immagine è quella di un’urna che attende, immobile, in cinquemila sezioni sparse per il Paese.
Quinto appuntamento del confronto tra i candidati sindaci nelle elezioni amministrative di Imola del 24 e 25 maggio. Tema: Ambiente. https://www.leggilanotizia.it/2026/05/16/elezioni-amministrative-imola-2026-candidati-a-confronto-sullambiente/ facebook
Elezioni Imola 2026: tutto quello che c'è da sapere per votare il 24 e 25 maggioCirca 56.500 imolesi sono chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Tra loro, 256 giovani voteranno per la prima volta dopo aver rag ... bolognatoday.it
Elezioni a Imola, come si vota per sindaco e ConsiglioI cittadini del Comune di Imola chiamati al voto domenica e lunedì prossimi sono 56.469 . I neo maggiorenni al primo voto sono in totale 256. Per le ... corriereromagna.it