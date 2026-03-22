Il referendum sulla giustizia del 2026 coinvolge circa cinquemila sezioni in tutta Italia, dove gli elettori si preparano a esprimersi su questioni legate al sistema giudiziario. Un'urna attende immobile in ogni sezione, simbolo di un momento di voto che si svolgerà senza proclami, ma con un confronto diretto tra cittadini e norme costituzionali. È un appuntamento che richiede attenzione e consapevolezza da parte di chi si recherà alle urne.

L’immagine è quella di un’urna che attende, immobile, in cinquemila sezioni sparse per il Paese. Non è la solita chiamata alle armi elettorale; è un silenzioso corpo a corpo con la Carta Costituzionale. Domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Italia si siede al tavolo di una partita che non ammette pareggi, dove il mazzo di carte è stato rimescolato da una riforma che promette di cambiare i connotati all’ordine giudiziario. A differenza dei referendum abrogativi, qui non c’è l’ansia del quorum: la legge non richiede una partecipazione minima del 50% più uno degli elettori per rendere valida la consultazione. Si tratta di un referendum confermativo ex articolo 138, dove il silenzio di chi resta a casa non ha potere di veto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votare

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia: ecco tutto quello che c'è da sapereDalle separazione delle carriere alla creazione di due nuovi Csm (e dell'Alta Corte disciplinare), ecco su che cosa i cittadini potranno esprimere il...

Referendum sulla giustizia, oggi e domani si vota: tutto quello che c’è da sapereIl referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati è alle urne oggi domenica 22 e domani lunedì 23 marzo.

IL REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato bene: TUTTO QUELLO che c'è da SAPERE e COSA VOTEREMO

Aggiornamenti e notizie su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum giustizia 2026: 20 marzo, quarto focus online con le ragioni del NO; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: cosa prevede la riforma, come si vota e i sondaggi Ipsos Doxa.

Come si vota Referendum Giustizia 2026 | Quesito e niente quorum: tutto quello che c’è da sapereReferendum giustizia 2026, come si vota: ecco come funziona il quesito e cosa succederebbe per la vittoria del Sì o del No ... ilsussidiario.net

Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votareGuida completa al referendum sulla giustizia: separazione delle carriere, sorteggio CSM e Alta Corte. Scopri cosa cambia e perché non serve il quorum. panorama.it

Referendum Giustizia, ecco quando e come si vota #referendumgiustizia x.com

Referendum giustizia, a Messina sostituiti 4 presidenti e oltre 300 scrutatori https://qds.it/referendum-giustizia-messina-seggi-presidenti-scrutatori/ facebook