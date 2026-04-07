Elezioni La campagna elettorale tra Iodice e Velardi comincia al Ring Verde nel giorno di Pasquetta

La corsa alle prossime elezioni comunali si apre ufficialmente con un evento al Ring Verde nel giorno di Pasquetta. La candidatura di Antonello Velardi come rappresentante del centrodestra è stata annunciata, mentre il gruppo di Raffaele Delle Curti si è avvicinato al fronte guidato da Maria Luigia Iodice. Con queste mosse, la campagna elettorale per le amministrative di fine maggio è iniziata.

E i due protagonisti non hanno mancato di ‘inaugurare’ la contesa elettorale nella giornata di Lunedì in Albis, la Pasquetta che molti marcianisani hanno deciso di trascorrere nel Ring Verde. “Quasi cinquemila persone al laghetto, nell’area del Ring Verde di Marcianise. Uno spettacolo, un successo clamoroso, in questo lunedì dell’Angelo. E’ la città che vogliamo! Un grande grazie a chi ha creduto in questo sogno. Ho visto solo persone felici. Andiamo avanti!”, così Antonello Velardi aveva ‘informato’ la cittadinanza della sua sortita al Ring Verde. Un'uscita pubblica a cui ha subito ‘risposto’ Maria Luigia Iodice che si è precipitata nell'area verde: “Il Ring Verde, voluto dall'amministrazione Fecondo, merita di più. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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