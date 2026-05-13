Avellino il commercio tra crisi e prospettive | confronto pubblico tra i candidati sindaco con Confesercenti
A Avellino si è svolto un confronto pubblico tra alcuni candidati sindaco e rappresentanti di Confesercenti, focalizzato sulla situazione del commercio locale. Durante l'incontro sono stati discussi i problemi legati alla diminuzione delle attività commerciali, ai negozi chiusi e ai quartieri meno frequentati. Sono state inoltre presentate alcune proposte e si sono confrontate le diverse posizioni sui numeri e sulle strategie da adottare per rilanciare il settore.
Il commercio che arranca, le serrande abbassate, i quartieri che si svuotano. E poi le promesse, le strategie, i numeri rivendicati e quelli contestati.Al Circolo della Stampa di Avellino, in corso Vittorio Emanuele, Confesercenti provinciale ha messo attorno allo stesso tavolo Laura Nargi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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