Elezioni c' è anche un romagnolo nella lista degli impresentabili | un anno fa era candidato a Ravenna
Il suo nome compare nella lista dei ventotto "impresentabili" stilata dalla Commissione Antimafia. Si tratta del ravennate Giuseppe Piccini, candidato per Forza Italia al Consiglio comunale di Imola alle elezioni amministrative che si svolgeranno questa domenica e lunedì. Il 44enne, come. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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