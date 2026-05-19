Elezioni 2026 spunta una lista di candidati impresentabili | anche nomi noti

La Commissione parlamentare Antimafia ha annunciato di aver identificato 28 candidati che risultano essere “impresentabili” in vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Le verifiche sono state condotte in conformità con il codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti politici. Tra i nominativi individuati ci sono anche persone note nel panorama pubblico, senza che siano stati forniti dettagli sui loro eventuali ruoli o coinvolgimenti.

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