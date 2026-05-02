Elezioni la lista Faenza Insieme scende in campo per Padovani | tutti i candidati in corsa

Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale della lista civica “Faenza Insieme – Padovani Sindaco”. Alla cerimonia hanno partecipato il candidato sindaco Gabriele Padovani e i candidati che compongono la squadra. La manifestazione si è svolta in un luogo pubblico e ha visto la presenza di diversi rappresentanti della lista. Nessun altro dettaglio sulla composizione o sui programmi è stato comunicato in questa occasione.

Si è svolta oggi la presentazione ufficiale della lista civica “Faenza Insieme – Padovani Sindaco”, alla presenza del candidato sindaco Gabriele Padovani e dei candidati che compongono la squadra. Capolista sarà Andrea Liverani, che nel corso dell’incontro ha presentato la squadra, sottolineando.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani Elezioni a Faenza, Gabriele Padovani presenta i candidati di Area LiberaleÈ stata presentata stamattina in piazza del Popolo a Faenza, al banchetto sotto la Torre dell'orologio, la lista di Area Liberale di Gabriele... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Faenza 2026: ecco tutte le liste e i nomi dei candidati in consiglio comunale; Faenza. Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026: nessuna sorpresa, ammesse tutte e 12 le liste dei candidati consiglieri comunali; Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani; Presentata la lista civica Faenza Insieme Padovani sindaco. Presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Faenza Pop, facente parte della coalizione che sostiene IsolaSi è svolta nella prima serata di giovedì 30 aprile a Casa Spadoni, la presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Faenza Pop, che fa parte ... ravennanotizie.it Tutti i candidati della lista civica Faenza Cresce a sostegno di Massimo IsolaCon una compagine di alte qualità professionali la lista elettorale dei candidati alla carica di consigliere comunale di Faenza Cresce si presenta per ... ravennanotizie.it Secondo incontro per il progetto "Orientiamo" tra i banchi di scuola con i ragazzi delle classi seconde dell'IC Matteucci di Faenza. Insieme ai docenti Francesco Graziani, Filippo Scocca e all'esperta Alessia Scalas, - facebook.com facebook