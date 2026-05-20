Una reumatologa ha commentato l’introduzione di un nuovo farmaco destinato al trattamento di una forma di vasculite eosinofila. Si tratta di benralizumab, un farmaco considerato più mirato rispetto alle terapie tradizionali, come i glucocorticoidi, e che promette di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da questa patologia. La nuova opzione terapeutica è stata presentata come una possibile svolta per le persone colpite da questa condizione, grazie alla sua specificità nel targeting dei processi infiammatori.

(Adnkronos) - "La nuova opzione terapeutica apre nuove prospettive per i pazienti con Egpa". Benralizumab "è un farmaco più mirato rispetto ad altre terapie che si utilizzano oggi in questa patologia, in particolare i glucocorticoidi. Questo permette un'importante efficacia, sicurezza e un'ottimizzazione della qualità di vita per questi pazienti". Così Sara Monti, responsabile Uo Immunologia, allergologia e reumatologia, Istituto Auxologico Italiano di Milano, intervenendo oggi all'incontro con la stampa su 'Egpa - Granulomatosi eosinofila con poliangioite, le nuove prospettive terapeutiche', in occasione della rimborsabilità per l'estensione di indicazione di benralizumab, l'anticorpo monoclonale mirato per il recettore dell'interleuchina 5 degli esosinofili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Egpa, reumatologa Monti: "Benralizumab cura mirata migliora qualità di vita"

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