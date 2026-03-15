Giornata delle malattie neuromuscolari a Chieti un incontro su medicina di precisione terapie innovative e presa in carico

Sabato 21 marzo a Chieti si terrà un incontro dedicato alle malattie neuromuscolari, con focus su medicina di precisione, terapie innovative e percorsi di presa in carico tra ospedale e territorio. L'evento si svolgerà nell’aula “G” e vedrà la partecipazione di professionisti e specialisti del settore, che discuteranno delle ultime novità in campo medico e assistenziale.

L’evento sabato 21 marzo con l’obiettivo di sensibilizzare e informare operatori sanitari, istituzioni, associazioni di pazienti e cittadinanza Medicina di precisione, terapie innovative e percorsi di presa in carico tra ospedale e territorio: sono i temi dell’incontro che si svolgerà sabato 21 marzo a Chieti, nell’aula “G. Galilei” Itab – dell'università “G. d’Annunzio” del campus universitario, dalle 8.30 alle 13.45, in occasione della IX Giornata delle malattie neuromuscolari. L’iniziativa coinvolgerà contemporaneamente 19 città sul territorio italiano e 30 centri specialistici che operano come punti di riferimento clinico-assistenziali multidisciplinari per la diagnosi, la terapia e il follow-up di queste patologie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Malattie neuromuscolari: Palermo ospita la IX giornata nazionale dedicata a ricerca, cura e alla presa in carico dei pazientiLe malattie neuromuscolari rappresentano un ampio gruppo di patologie rare e spesso invalidanti che colpiscono muscoli, nervi periferici, giunzione... Fungo allucinogeno contro la depressione resistente, l'associazione Luca Coscioni: "A Chieti si fa la storia delle terapie innovative""In Abruzzo si fa la storia delle terapie per la depressione resistente, che sia un inizio", è il commento dell'associazione Luca Coscioni riguardo... Contenuti utili per approfondire Giornata delle malattie neuromuscolari... Temi più discussi: Il 21 marzo la Giornata delle Malattie Neuromuscolari: convegno a Pisa; Giornata delle Malattie Neuromuscolari, eventi in 19 città italiane; Per le malattie neuromuscolari rete clinica integrata, innovazione terapeutica e governance dell’assistenza; Malattie neuromuscolari, la rete dei centri specialistici si riunisce per migliorare diagnosi e assistenza. Malattie neuromuscolari: Trento al centro della ricerca e della curaTrento, 14 marzo – Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha aperto prospettive che fino a poco tempo fa sembravano difficili da immaginare: nuove terapie farmacologiche, approcci genetici sempre pi ... politicamentecorretto.com Malattie neuromuscolari, il 21 marzo Palermo ospita la IX Giornata NazionaleLe malattie neuromuscolari rappresentano un ampio gruppo di patologie rare e spesso invalidanti che colpiscono muscoli, nervi periferici, giunzione neuromuscolare e motoneuroni. Negli ultimi anni la r ... blogsicilia.it Oggi è la giornata nazionale dei Dca (disturbi del comportamento alimentare). Oggi celebro il motivo per cui sono qui a scriverti, le mie vittorie e le mie fragilità. Oggi voglio ricordare tutte quelle persone che ancora soffrono di disturbi alimentari, forse compresa x.com La Stampa. . Oggi è la giornata nazionale dei Dca (disturbi del comportamento alimentare). Oggi celebro il motivo per cui sono qui a scriverti, le mie vittorie e le mie fragilità. Oggi voglio ricordare tutte quelle persone che ancora soffrono di disturbi alimentari, fo facebook