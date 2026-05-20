Edoardo Liberati ‘Synthetics Trio’ in concerto a Rimessa Fab
A Rimessa Fab si è tenuto un concerto di Edoardo Liberati con il suo progetto Synthetics Trio. Liberati, chitarrista e compositore romano, è ormai riconosciuto come una figura consolidata nel panorama del jazz italiano. La serata ha visto esibirsi il trio in un evento che ha attirato un pubblico interessato alla musica dal vivo. La performance ha incluso brani originali e interpretazioni che hanno mostrato le capacità musicali dei componenti del gruppo.
Chitarrista e compositore romano, Edoardo Liberati è oramai una bella realtà nel mondo del jazz italiano. Possiamo dire che il suo modo di essere, il suo mood e il suo stile svelano la continuità nella sua ricerca musicale. Sabato 23 maggio presenterà a Rimessa Fab il suo nuovo disco dal titolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Greg Burk piano solo in concerto a Rimessa FabIl pianista/compositore/insegnante Greg Burk ha vissuto, studiato, insegnato e suonato in tutto il mondo.
Roberto Gatto Hammond 4et in concerto a Rimessa FabIl Roberto Gatto hammond Hammond 4et è un gruppo di recente formazione, che vede alcuni tra i migliori giovani musicisti della scena jazzistica...