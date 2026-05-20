Edoardo Liberati ‘Synthetics Trio’ in concerto a Rimessa Fab

A Rimessa Fab si è tenuto un concerto di Edoardo Liberati con il suo progetto Synthetics Trio. Liberati, chitarrista e compositore romano, è ormai riconosciuto come una figura consolidata nel panorama del jazz italiano. La serata ha visto esibirsi il trio in un evento che ha attirato un pubblico interessato alla musica dal vivo. La performance ha incluso brani originali e interpretazioni che hanno mostrato le capacità musicali dei componenti del gruppo.

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