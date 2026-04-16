Roberto Gatto Hammond 4et in concerto a Rimessa Fab

Il gruppo Roberto Gatto Hammond 4et si esibirà in concerto presso la Rimessa Fab. La formazione, composta da giovani musicisti italiani del jazz, si distingue per la presenza dell’organo Hammond, uno strumento che negli ultimi anni ha riscosso un rinnovato interesse. La band è di recente formazione e si concentra sull’interpretazione di brani jazz, con un sound caratterizzato dall’utilizzo di questo strumento.

Il Roberto Gatto hammond Hammond 4et è un gruppo di recente formazione, che vede alcuni tra i migliori giovani musicisti della scena jazzistica italiana, la particolarità principale è la presenza dell’organo Hammond, strumento ormai tornato alla ribalta in questi ultimi anni, che conferisce una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Greg Burk piano solo in concerto a Rimessa FabIl pianista/compositore/insegnante Greg Burk ha vissuto, studiato, insegnato e suonato in tutto il mondo. Susanna Stivali e Alessandro Gwis 'PianiDiversi' in concerto a Rimessa FabTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il duo... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Rimessa Fab - Eventi tra il 16 e il 19 aprile; Roma eventi weekend. Tommaso Paradiso al Palazzo dello Sport, Massimo Ranieri al Sistina, Cantando sotto la pioggia al Brancaccio; Rimessa Fab - La programmazione dei mesi di aprile e maggio 2026. Con Roberto Gatto il Novecento a ritmo jazzLa rassegna Novecento. Un secolo da scoprire, organizzata dal Comune di Latina, dal Museo Cambellotti e dalla Fondazione Campus internazionale di musica, giunge al suo quarto appuntamento con una ... ilmessaggero.it Mercoledì 15 aprile Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15 “Cassero Jazz” MACCIANTI / TAVOLAZZI / GATTO TRIO “Playing Standards” Francesco Maccianti – pianoforte; Ares Tavolazzi – contrabbasso; Roberto Gatto – - facebook.com facebook