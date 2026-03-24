Greg Burk piano solo in concerto a Rimessa Fab

Il pianistacompositoreinsegnante Greg Burk ha vissuto, studiato, insegnato e suonato in tutto il mondo. Nell'ultimo decennio, vivendo e lavorando a Detroit, Boston e ora a Roma, si è affermato non solo come turnista di spicco, ma anche come leader con la rara capacità di combinare composizioni originali con melodie memorabili e il desiderio di spingersi oltre i limiti della creatività come improvvisatore. È stato definito "un pianistacompositore eccezionale" (All Music Guide), "un pianista e compositore con idee vigorose e libere che si sentono sempre radicate in una struttura ben ragionata" (Boston Herald), "un pianista con un dono per la melodia e un tocco generoso che ti fa desiderare di apprezzarlo" (LA Weekly), e un musicista che "suona con un evidente amore e passione per la sua arte" (AllAboutJazz). 🔗 Leggi su Romatoday.it

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