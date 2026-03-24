Cagliari infortunio Idrissi | intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioni

Il difensore del Cagliari ha subito una lesione al legamento crociato durante una partita, rendendo necessario un intervento chirurgico. Il comunicato ufficiale del club conferma che l’operazione è stata eseguita con successo e fornisce dettagli sulle sue condizioni post-operatorie. Le modalità e le tempistiche di recupero verranno monitorate nelle prossime settimane.

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