Cagliari infortunio Idrissi | intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioni

Da calcionews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore del Cagliari ha subito una lesione al legamento crociato durante una partita, rendendo necessario un intervento chirurgico. Il comunicato ufficiale del club conferma che l’operazione è stata eseguita con successo e fornisce dettagli sulle sue condizioni post-operatorie. Le modalità e le tempistiche di recupero verranno monitorate nelle prossime settimane.

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