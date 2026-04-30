Manfredonia Mansueto | Giornata storica approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche

A Manfredonia è stata approvata una delibera che definisce il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La decisione è stata comunicata dal sindaco, che ha definito la giornata come storica. La delibera riguarda interventi specifici per rendere più accessibili spazi pubblici e infrastrutture della città. La proposta è stata approvata in consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza.

Con immensa emozione vi comunico che nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi ieri è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche della nostra città. Camminare liberamente, accedere a un edificio pubblico, vivere la città senza ostacoli: diritti che oggi ribadiamo con forza, con orgoglio. Abbiamo scritto un nuovo pezzo della nostra storia urbana, mettendo al centro la persona, la dignità, l’inclusione. Questo piano nasce da ascolto, studio, confronto. Ma soprattutto nasce da un sogno: una Manfredonia più giusta, più accessibile, più umana. Ringrazio il Consiglio Comunale per l’approvazione di questo importante piano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Mansueto: “Giornata storica, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche” Notizie correlate Eliminazione delle barriere architettoniche: Pescara ha approvato il piano, virtuosa insieme a L’AquilaPescara e L’Aquila sono risultate le uniche due province virtuose per quanto riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto... Umbria, piano di eliminazione delle barriere architettoniche: Perugia e Terni senza approvazione definitiva del Piano a 40 anni dalla leggeNel capoluogo regionale esistono solo progetti parziali legati al Piano periferie, mentre a Terni il Peba è stato adottato in Giunta nel 2008 ma non...