Edilizia in affanno | produzione a marzo ai minimi da agosto 2025
A marzo, la produzione nel settore edilizio ha raggiunto i livelli più bassi da agosto 2025, segnando una flessione rispetto ai mesi precedenti. Nonostante i numeri grezzi mostrino un incremento, alcuni analisti evidenziano come la gestione dei giorni lavorativi possa aver influito sui dati, rendendo difficile interpretare con precisione l’andamento reale dell’attività edilizia. Questi dati sollevano interrogativi sulla reale situazione del settore e sulle cause di questa diminuzione, che si riflette su una fase di rallentamento delle attività.
? Domande chiave Perché il dato grezzo in crescita nasconde un calo reale?. Come influisce la gestione dei giorni lavorativi sulla produzione edilizia?. Quali fattori hanno causato il quinto mese consecutivo di contrazione?. Cosa significa questo stallo per gli investimenti nel settore costruzioni?.? In Breve Produzione edilizia in calo del 2,0% nel primo trimestre 2026.. Indice corretto per i giorni lavorativi sceso dello 0,2% a marzo.. Confronto annuo mostra flessione dello 0,1% su base corretta.. Cinque mesi consecutivi di calo dell'indice destagionalizzato..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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