A settembre 2025, il prezzo tutelato del gas naturale si attesta a 0,415 euro per metro cubo, segnando un calo rispetto ai mesi precedenti. Nel frattempo, il prezzo di riferimento sul mercato all’ingrosso, noto come PSV, ha registrato una diminuzione. Attualmente, il costo di un metro cubo di gas naturale rappresenta una delle voci principali nelle bollette delle famiglie italiane.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Con l’aggiornamento quotidiano dei mercati e le revisioni mensili di ARERA, conoscere il valore attuale di un metro cubo di gas (Smc) è fondamentale per capire quanto si spenderà realmente in bolletta e come pianificare le proprie spese energetiche. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (dato di settembre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai minimi del mese: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV in calo

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