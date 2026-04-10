A settembre 2025, il prezzo tutelato del gas naturale è stato fissato a 0,415 euro per metro cubo, raggiungendo i minimi del mese. Contestualmente, il prezzo di vendita al pubblico (PSV) ha registrato un forte calo rispetto ai periodi precedenti. Nonostante questa diminuzione, il costo del gas naturale rimane un punto di attenzione per famiglie e aziende, in un mercato caratterizzato da frequenti variazioni.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese, soprattutto in un contesto di volatilità dei mercati energetici. Oggi, 10 Aprile 2026, il prezzo all’ingrosso del gas (PSV) registra un nuovo minimo mensile, con possibili effetti positivi sulle prossime bollette. Vediamo cosa significa questo scenario per la tua spesa energetica e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 10 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,415 €Smc (settembre 2025, ultimo dato disponibile). A questa cifra si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai minimi del mese: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV in forte calo

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È una stupidaggine clamorosa. Siamo stati NOI a chiedere insistentemente ai russi, per anni, di slegare i contratti dall’oil-linked e renderli TTF-linked, perché il gas al TTF di Amsterdam è sempre costato *meno*. Per inciso: solo nel 2022-2023 il TTF è stato pe x.com

L’Europa rischia la stagflazione ma l’Ue non fa nulla Anzi, no: da Bruxelles vogliono il "piano emergenze". Intanto, dal 2022 a oggi il gas costa il 70% in più, la luce è raddoppiata. Il fallimento del rigore monetario... - facebook.com facebook